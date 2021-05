Neustadt an der Aisch/ Bad Windsheim vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Am Tag der Abiturprüfung: Drohungen gegen zwei fränkische Schulen - Polizei umstellt Gebäude

Schulen in Bad Windsheim und Neustadt an der Aisch haben am Freitag E-Mails mit bedrohlichen Nachrichten erhalten. Die Polizei ist vor Ort, um die Lage zu sichern.