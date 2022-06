Türsteher geschlagen und Polizeibeamte beleidigt: In Neustadt an der Aisch ist es am frühen Samstagmorgen (18. Juni 2022) gegen 2.30 Uhr vor einer Bar in der Würzburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch.

Demnach begehrte ein mit rund zwei Promille alkoholisierter Mann Einlass in die Bar, wurde aber aufgrund eines bereits bestehenden Hausverbots von einem Security-Mitarbeiter abgewiesen. Da der 32-Jährige mit der Abweisung offensichtlich nicht einverstanden war, schlug er dem Türsteher aufs Auge.

Neustadt an der Aisch: Männer "mit ähnlicher Alkoholisierung" solidarisieren sich mit 32-Jährigem

Der Polizei zufolge kamen im Anschluss noch zwei weitere Männer im Alter von 52 und 50 Jahren "mit ähnlicher Alkoholisierung" hinzu und solidarisierten sich mit dem 32-Jährigen. Sie schlugen dem Türsteher laut Polizeibericht ebenfalls ins Gesicht. Danach kam es dann zu einer Schubserei, in dessen Verlauf der 52 Jahre alte Mann zu Boden fiel und mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufschlug. Er musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Neustadt gebracht werden.

Beim Eintreffen der Polizeistreifen richtete sich der Unmut des 32 Jahre alten Mannes gegen die Beamten. "Er beleidigte vor Ort die eingesetzten Kräfte", berichtet die Polizeiinspektion. Da er weder seinen Ausweis vorzeigen noch seine Personalien angeben wollte, wurde er vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort setzten sich die Beleidigungen gegen die Polizisten fort. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde er entlassen.

Gegen die drei betrunkenen Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz