Am späten Samstagabend (05. März 2022) ist es am Skaterplatz in Neustadt an der Aisch gegen 22.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb einer Jugendgruppe gekommen, wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch am Sonntag (06. März 2022) in einer Pressemitteilung berichtet.

Ein 22-Jähriger schlug einem 19-Jährigen mit der Hand auf den Kopf. Daraufhin mischte sich eine Gruppe, die gerade zufällig vorbeikam, ein. Ein bislang unbekannter Jugendlicher aus der Gruppe nahm eine 45 cm lange Metallstange und schlug diese dem 19-jährigen Geschädigten ins Gesicht.

Jugendlichen verprügeln 19-Jährigen - er bekommt eine Metallstange ins Gesicht

Das Opfer erlitt dabei ein Hämatom an der Wange und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der Streifen hatte sich die hinzugekommene Gruppe bereits in unbekannte Richtung entfernt und konnte auch im Rahmen einer Fahndung im Stadtgebiet nicht mehr angetroffen werden.

Die Metallstange wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.