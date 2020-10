Weil zwei seiner Gäste heftig aneinander gerieten, hat der Wirt einer Bar in der Mühlstraße in Neustadt an der Aisch am Donnerstag (29. Oktober 2020) gegen 23 Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen. Wie die Polizei Neustadt berichtet, flüchtete einer der Beteiligten daraufhin, lief der anrückenden Streife aber direkt in die Arme. Da sich der 38-Jährige seiner Festnahme durch Flucht entziehen wollte, musste körperliche Gewalt gegen ihn eingesetzt werden.

Neustadt an der Aisch: Bargast (38) schlägt Kontrahenten (47) nieder und traktiert ihn mit den Füßen

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte der 38-Jährige seinen 47-jährigen Kontrahenten in der Bar niedergeschlagen und den am Boden Liegenden mit Füßen traktiert. Dabei erlitt der 47-Jährige Prellungen am Kopf und einen Rippenbruch. Er begab sich selbständig zur Behandlung ins Krankenhaus. Dort wurde bei ihm ein Alkoholisierungsgrad von rund 2,3 Promille festgestellt.

Der 38-jährige Tatverdächtige, bei dem rund 1,8 Promille Atemalkohol gemessen wurde, landete zunächst in einer Polizeizelle, wo sich sein Zustand aber schnell verschlechterte. Nachdem er sich übergeben hatte, wurde auch er ins Krankenhaus gebracht. Dort erholte er sich wieder. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stellen.

