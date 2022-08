Neustadt an der Aisch vor 35 Minuten

Sachbeschädigung

Mit Steinen geworfen: Junge Erwachsene randalieren am Bahnhof und filmen Polizisten

Drei Personen im Alter von 20 und 21 Jahre randalierten Samstagnacht (13. August 2022) am Bahnhof in Neustadt an der Aisch. Als die Polizei eintraf, filmten sie auch noch das Gespräch mit den Beamten gegen deren Willen.