Arbeiter stoßen bei Wohnhaus-Räumung auf Granate: Kriegswaffe wird kontrolliert gesprengt

Beim Räumen eines Hauses in Neuhof an der Zenn sind Arbeiter am Montag (24.01.2022) auf eine Panzerabwehrgranate gestoßen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte aus. Es kam zu einer kontrollierten Sprengung der Granate außerhalb des Ortes.