Gewalt gegen Ersthelfer, Rettungssanitäter und Polizei: Am Samstag (23. Januar 2021) fand ein 29-jähriger Neuhöfer seinen 63 Jahre alten Nachbarn gegen 2 Uhr besinnungslos auf dem Boden liegend in dessen Garage. Grund war offensichtlich übermäßiger Alkoholkonsum. Der 29-Jährige rief den Rettungsdienst und kümmerte sich um seinen Nachbarn. Dieser wachte auf und schlug sofort auf seinen Nachbarn ein. Er traf ihn hierbei mit der Faust im Gesicht, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch.

Kurz darauf trafen demnach Rettungsdienst und Notarzt ein. Auch diese wurden vom 63-Jährigen attackiert. Einen 35-jährigen Rettungssanitäter ging er so heftig an, dass dieser in den Notarztwagen flüchten wollte. Dies gelang zunächst, der Betrunkene konnte jedoch die Tür des Notarztwagens öffnen und auf den Rettungssanitäter einschlagen. Er verletzte ihn dabei so schwer, dass er laut Polizei ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach Angriff: Betrunkener verbringt Rest der Nacht in Haftzelle

Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten den Angreifer überwältigen und festnehmen. Auch hierbei leistete er Widerstand. Dabei wurde ein 48 Jahre alter Polizeibeamter leicht verletzt. Der 63-Jährige verbrachte den Rest der Nacht in der Haftzelle der Polizeiinspektion Neustadt.

Gegen den aggressiven Mann wird nun ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

Eine nicht ganz alltägliche Verkehrskontrolle erlebte die Polizei am Donnerstagabend im Raum Forchheim. Beim Alkoholtest der Autofahrerin waren die Beamten sichtlich verblüfft über das Ergebnis.