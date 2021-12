Eine Spielhalle in Gollhofen bei Bad Windsheim im Landkreis Neustadt an der Aisch ist am Mittwochabend (15. Dezember 2021) von einem bislang unbekannten Täter überfallen worden. Der Mann war dabei bewaffnet. Die Ansbacher Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugenhinweise, die helfen, den Täter zu identifizieren.

Der Mann betrat gegen 22.45 Uhr die Spielhalle in der Industriestraße, die im Gewerbegebiet des Zweckverbands Gollhofen/Ippesheim liegt. Der Mann bedrohte Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchtete er zu Fuß mit der Beute in Richtung des nahegelegenen Betonwerks, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag mitteilte.

Nach Überfall auf Spielhalle: Fahndung bisher ohne Erfolg

Während des Überfalls wurde niemand verletzt. Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung nach dem Mann einleitete und dafür auch einen Hubschrauber einsetzte, konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Polizei beschreibt den Mann folgendermaßen:

Er ist etwa 25 Jahre alt;

er ist ungefähr 1,85 Meter groß und schlank;

er spricht Deutsch ohne einen erkennbaren Akzent;

er trug während des Überfalls eine Brille, eine dunkle Jacke, eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Mund-Nasen-Schutz sowie weiße Turnschuhe.

Die Polizei warnt davor, dass der Mann weiterhin eine Schusswaffe bei sich tragen könnte. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat den Fall übernommen, auch die Spurensicherung sicherte am Tatort Hinweise. Wer Hinweise zum Überfall geben kann, soll sich beim zuständigen Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 melden.