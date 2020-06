Bad Windsheim vor 18 Minuten

Feuerwehreinsatz

Großes Feuer in kleinem fränkischen Ort: Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter

Hinter einem Feuer in einem Wohnhaus und einer Scheune bei Bad Windsheim soll ein Brandstifter stecken. Die Feuerwehr kämpfte am Samstag mit 85 Einsatzkräften gegen die Flammen. Der mutmaßliche Feuerteufel muss sich am Sonntag einem Ermittlungsrichter stellen.