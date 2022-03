Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr wurde eine schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 34-Jährige wies Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers auf. Da nicht auszuschließen war, dass eine andere Person ihr die Verletzungen zugefügt hatte, wurde die Polizei verständigt.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch stellte noch am selben Abend in der Wohnung der 34-Jährigen Blutspuren fest. Zudem trafen die Beamten dort zwei Frauen (45 und 36 Jahre) an.

Nach aktuellen Stand der Ermittlungen kam es in der Wohnung zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die 34-jährige Frau offenbar von der 45-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand verletzt wurde. Die Beamten nahmen die Tatverdächtige fest.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts.

Vorschaubild: © Adobe Stock/Aghavni (Symbolbild)