Zug entgleist in Markt Erlbach - Streckensperrung wegen Bergungsarbeiten: In Markt Erlbach (Landkreis Bad Windsheim-Neustadt an der Aisch) ist am Sonntagmorgen (23.05.2021) gegen 06.30 Uhr ein Zug entgleist. Laut einem Sprecher der Bundespolizei habe es ein Problem mit dem hinteren Drehgestell des Zuges beim Passieren einer Weiche gegeben, wobei der Zug "aus dem Gleis gehüpft" sei.

Dabei wurde der Zug stark beschädigt, die Bundespolizei spricht von einem Sachschaden in "größerer Summe". Verletzt wurde niemand, da in der Regionalbahn noch keine Passagiere saßen. "Der Zug wurde gerade von der Nachtabstellung bereitgestellt, um die erste Fahrt des Tages zu absolvieren", so der Sprecher gegenüber inFranken.de.

Die Bahn ist mit einem Bergungsteam vor Ort, weil sich der Zug über beide Gleise am Bahnhof Markt Erlbach quer gestellt hat. "Unsere Leute sind vor Ort", so eine Sprecherin der Bahn gegenüber inFranken.de. Laut VGN wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, die Zugstrecke nach Wilhermsdorf ist gesperrt. Die Züge aus Richtung Siegelsdorf wenden vorzeitig in Wilhermsdorf.