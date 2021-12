Beim Abbiegen in den Parkplatz eines Supermarktes hat eine 50-jährige Autofahrerin am Montag (20.12.2021) gegen 15 Uhr in der Neuen Straße offenbar eine Fußgängerin auf dem Gehweg übersehen und erfasste die Frau, wie die Polizeiinspektion Neustadt Aisch mitteilte. Dabei erlitt die 81-jährige Rentnerin mittelschwere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus.