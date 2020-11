Markt Erlbach vor 1 Stunde

Unfall

Auto fährt in vollbesetzten Schulbus: Kinder von Rettungskräften betreut

In Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim ist ein Auto in einen vollbesetzten Schulbus gefahren. Die Kinder in dem Bus wurden von Rettungskräften betreut.