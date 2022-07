Nicht schlecht gestaunt hat eine 24-Jährige in Markt Bibart (Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim), als sie am Samstag (9. Juli 2022) gegen 22 Uhr bemerkte, dass aus ihrem Kleiderschrank Unterwäsche im Wert von rund 80 Euro fehlte. Das teilt die Polizei Neustadt mit.

Als sie am Sonntagabend die Polizei verständigte, hegte sie bereits einen vagen Tatverdacht gegen ihren 47-jährigen Nachbarn. Dort wurden die Beamten im wahrsten Sinne des Wortes fündig: Die Damenunterwäsche lag im Garten vor dem Fenster des Nachbarn. Bei der anschließenden Befragung gab er schließlich zu, den Diebstahl begangen und die Wäsche beim Eintreffen der Polizei aus dem Fenster geworfen zu haben. Er muss sich nun wegen Einbruchdiebstahls strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © Annette Riedl/dpa