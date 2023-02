Oberlaimbach vor 1 Stunde

Unfall

Voll mit Schokolade beladen: Lkw kippt um und landet in Vorgarten

Ein Lkw ist am Samstagabend im Kreis Neustadt an der Aisch umgekippt und in einem Vorgarten zum Liegen gekommen. Die Bergung des Fahrzeugs hat sich wegen seines Inhalts als schwierig erwiesen.