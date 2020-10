Im Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim ist es am Dienstag (06. Oktober 2020) zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Zwei Autos sind zwischen Gutstetten und Münchsteinach kollidierten. Auf Nachfrage sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch, dass aus bislang ungeklärter Ursache ein junger Mann mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

Der junge Mann wurde dabei mittelschwer verletzt. Die Frau, die in dem entgegenkommenden Auto saß, musste schwerstverletzt in eine Klinik geflogen werden. Aktuell (20.00 Uhr) ist die Straße noch voll gesperrt. Ein Gutachter ist noch vor Ort um die Unfallursache zu klären.