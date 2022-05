Im Emskirchener Ortsteil Neidhardswinden wurde im Zeitraum von Freitag 22.04.2022 bis 28.04.2022 ein derzeit leer stehendes Wohnhaus mit Hundekot beschmiert und an den Fenstern wurden mehrere Aufkleber angebracht. Hinweise auf einen Verursacher gibt es derzeit nicht. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch (09161/88530) zu wenden.