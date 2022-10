Am späten Sonntagabend (08. Oktober 2022) ist es in Emskirchen zu mehreren Polizeieinsätzen in kurzer Zeit gekommen: Ursache dafür war wiederholt laute Musik, die aus der Wohnung eines jungen Mannes drang.

Gegen 22.50 Uhr ging bei der Polizei die erste Meldung über die lautstarke Musik ein. Ein Streifenwagen fuhr zu der Wohnung des 19-Jährigen. Die Beamten belehrten den Bewohner und baten ihn, die Musik leiser zu drehen, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch.

Trotz Belehrung: 19-Jähriger dreht Musik mehrmals zu laut auf

Etwa zehn Minuten später drehe der junge Mann die Musik wieder hoch - die Polizei rückte erneut an. Der Bewohner beteuerte, die Musik diesmal komplett abzuschalten. Allerdings hielt er sich nicht daran, nur 15 Minuten später dröhnte zum wiederholten Male Musik aus seinen Fenstern.

Die Polizei erstattete daraufhin Anzeige und drohte mit der Sicherstellung der Musikanlage. Der 19-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

