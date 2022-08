Am 12. August 2022 gegen 18 Uhr haben vier Jugendliche im Alter von 16 Jahren einen 21 Jahre alten Mann reglos unter einer Bank am Bahnhof in Emskirchen (Landkreis Bad Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) angetroffen.

Da sie sich Sorgen machten, gingen sie zu dem Mann und sprachen diesen an, berichtet die Polizei.

Mann schlägt Jugendlichen, weil er kein Bier bekam

Der Mann, der offensichtlich nur schlief, erwachte und wollte ein Bier aus dem Bierkasten, welchen die Jugendlichen mit sich führten. Da ihm dies verweigert wurde, wurde er aggressiv und schlug einem der Jugendlichen mit der flachen Hand ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Ein Alkotest bei dem 21 Jahre alten Mann ergab einen Wert von 0,64 Promille. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

