Fußballfans des 1. FC Nürnberg haben am Samstagabend (2. April 2022) am Bahnhof Emskirchen Anhänger der SpVgg Greuther Fürth angegriffen und mehrere Personen verletzt, wie die Bundespolizei Nürnberg mitteilt.

Die Bundespolizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen.

Fans des 1. FCN Nürnberg verletzen Anhänger von SpVgg Greuther Fürth

Gegen 21.40 Uhr erreichte der Regionalexpress, in dem 250 Fußballfans der SpVgg Greuther Fürth auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel in Frankfurt waren, den Bahnhof Emskirchen. Als der Zug am Bahnhof hielt, stürmten mehrere vermummte "Fans“ des 1. FCN auf den Bahnsteig und griffen Anhänger der SpVgg Greuther Fürth an.

Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei waren die Schläger bereits geflohen. Während des Übergriffs wurden ein 24-Jähriger und ein 27-Jähriger erheblich verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die Verletzten zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Erste Hinweise ergaben, dass sich weitere Personen in der Nacht zum Sonntag (3. April 2022) in ärztliche Behandlung begeben mussten.

Die Nürnberger Bundespolizei ermittelt und bittet Personen, die bei dem Angriff verletzt wurden sowie Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, sich zu melden. Außerdem werden Anwohner im Bereich des Bahnhofs Emskirchen, die Hinweise zu "fremden" Fahrzeugen geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 205551-0 zu melden.

