In Burghaslach ist am Sonntagmorgen die Feuerwehr gegen 4.40 Uhr zu einem brennenden Festzelt gerufen. Wie die Feuerwehr vor Ort berichtete, befanden sich keine Feiernden mehr im Zelt. In Burghaslach findet derzeit die örtliche Kirchweih statt.

Der Brand dehnte sich laut Angaben der Feuerwehr auf etwa 30 bis 40 Quadratmeter aus, bevor er eingedämmt werden konnte. Ein Feuerwehrmann erlitt eine Rauchgasverletzung und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Schaden auf ca. 15.000 Euro.