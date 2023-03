Vandalismus in Neustadt: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend, dem 22.02.23, wurden am Großparkplatz Wasenmühle in Neustadt an der Aisch in der Nähe zwei Personen dabei beobachtet, wie sie einen gelben Schaumstoff entzündeten. Dadurch wurde auch eine Sitzbank in Mitleidenschaft gezogen.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Feuer mit Wasser aus der benachbarten Aisch löschen.

Die beiden Täter waren männlich und wurden auf etwa 16 bis 18 Jahre geschätzt. Sie hatten eine Größe von 170 bzw. 175 cm. Möglicherweise sind sie anschließend mit einem grauen Pkw Kombi geflohen.

Die Polizei bittet nun um die Mithilfe weiterer Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch unter der Telefonnummer 09161/8853-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay