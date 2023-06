Sugenheim: Unfall zwischen Auto und Lkw

Schwerer Unfall in Mittelfranken: Am Montagmorgen (26. Juni 2023) ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Die Kollision ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Sugenheim und Ullstadt. Ersten Informationen des zuständigen Polizeipräsidiums zufolge wurde dabei eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Staatsstraße 2256 im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim musste daraufhin gesperrt werden. Mindestens ein Unfallbeteiligter wurde wohl schwer verletzt, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie es genau zu dem Verkehrsunfall kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.