In den frühen Sonntagmorgenstunden (27. August 2023) ist es nahe Lenkersheim im Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben von News5 kam das Unfallauto auf der Seite in einem Graben im Külsheimerweg zum Liegen.

Auf Nachfrage von inFranken.de beim Polizeipräsidium Mittelfranken heißt es, dass der 28-jährige Unfallverursacher die Polizei selbst gerufen und mitgeteilt hat, dass eine weitere Person tödlich verunglückt ist. Zudem war die Feuerwehr mit rund 30 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Gutachter unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.