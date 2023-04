Seit Mittwochabend (26.04.2023) wird die 79-jährige Luzie Ursula Marie S. aus Burgbernheim vermisst, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Luzie aus Burgbernheim wird vermisst

Luzie verließ gegen 20.30 Uhr das Seniorenzentrum in der Gartenstraße in Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Suchmaßnahmen durch Beamtinnen und Beamte der Polizei Bad Windsheim sowie der Freiwilligen Feuerwehr führten bislang nicht zum Auffinden der Frau.

Die Polizei bittet bei der Suche nach der vermissten Luzie S. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 79-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Bad Windsheim unter der Telefonnummer 09841/6616 - 0 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

