Neustadt a. d. Aisch vor 1 Stunde

Tankstellen-Überfall

Bewaffneter Raubüberfall in Neustadt a. d. Aisch: Polizei fahndet mit Großaufgebot

Nachdem ein Unbekannter am Freitag in Neustadt an der Aisch eine Tankstelle überfallen hatte, suchte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem Flüchtigen. Auch ein zweiter Tatverdächtiger wurde später festgenommen.