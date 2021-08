In der Nacht auf Sonntag gerieten gegen 3 Uhr zwei Männer (49 und 41) mit mehreren Jugendlichen am Hafenmarkt in Bad Windsheim in Streit. Hieraus entwickelte sich laut Angaben der Polizei Mittelfranken ein handfester Streit. Ein bislang unbekannter Täter soll den 49-Jährigen dann zu Boden geschlagen haben.

Das Opfer wurde vor Ort notärztlich behandelt und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sein 41-jähriger Begleiter zog sich leichte Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei Ansbach übernimmt die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen der Auseinandersetzung.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © andranik123/Adobe Stock (Symbolfoto)