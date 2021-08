Nach einem Angriff auf einen 49-Jährigen und einen 41-Jährigen am Hafenmarkt am Sonntagmorgen (1. August) hat die Polizei die Ermittlungen nach den unbekannten Tätern aufgenommen.

Jetzt meldete sich eine Gruppe junger Männer. Einer von ihnen räumte die Tat ein. Die anderen drei Männer waren wohl ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt.

Update vom 02.08.2021; 14.20 Uhr: 19-jähriger Tatverdächtiger räumt die Tat ein - drei weitere Männer beteiligt

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach konzentrierten sich zunächst auf einen Notruf, der in der Tatnacht bei der Rettungsleitstelle anlässlich des schwerverletzten 49-Jährigen einging. Es ergaben sich dabei Hinweise, dass der Anrufer möglicherweise an der Tat beteiligt gewesen sein könnte.

Nach Veröffentlichung der Pressemeldung Nr. 1073 setzte sich am Sonntagnachmittag eine Gruppe von vier jungen Männern aus dem Landkreis Neustadt a. d. Aisch eigeninitiativ mit der Polizei in Verbindung, um Angaben zu ihrer Beteiligung an den Geschehnissen in der Tatnacht zu machen.

In der Vernehmung räumte ein 19-Jähriger ein, dass er den 49-Jährigen geschlagen und anschließend telefonisch die Rettungsleitstelle verständigt hätte. Die drei anderen jungen Männer (18,19 und 21) räumten ebenfalls ihre Beteiligung an der Auseinandersetzung ein.

Hinsichtlich der Motivlage prüft nun die Kriminalpolizei Ansbach in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, inwiefern sich die vier Tatverdächtigen in einer Notwehrsituation befunden haben könnten.

Ursprünglische Meldung vom 1. August:

In der Nacht auf Sonntag gerieten gegen 3 Uhr zwei Männer (49 und 41) mit mehreren Jugendlichen am Hafenmarkt in Bad Windsheim in Streit. Hieraus entwickelte sich laut Angaben der Polizei Mittelfranken ein handfester Streit. Ein bislang unbekannter Täter soll den 49-Jährigen dann zu Boden geschlagen haben.

Das Opfer wurde vor Ort notärztlich behandelt und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sein 41-jähriger Begleiter zog sich leichte Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei Ansbach übernimmt die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen der Auseinandersetzung.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © andranik123/Adobe Stock (Symbolfoto)