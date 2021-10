In Bad Windsheim ist in der Nacht auf Sonntag ein Auto komplett ausgebrannt. Wie Kreisbrandinspektor Dieter Bogendörfer am Unfallort erklärte, waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte keine der 5 Insassen mehr im Wagen, das Auto habe wohl, so Bogendörfer, nicht von Beginn an gebrannt. Bei einem vorangegangenen Vorfall waren die Insassen teils schwer verletzt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Straße war für die Dauer der Arbeiten von Polizei und Rettungskräften komplett gesperrt. Die Ursache für Unfall und Brand ist bislang noch unbekannt.