Baby-Boom in Bad Windsheim? 25 Störche auf einem Dach gesichtet

Da wurden wohl gleich mehrere Babys geliefert! In Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) saßen am Samstag (3. Dezember 2022) 25 Störche gleichzeitig auf einem Dach.

In Reih und Glied und fast immer im gleichen Abstand hatten sich die Tiere auf einem Hausdach versammelt. Dem Reporter der Agentur News5, der den Moment mit der Kamera festhielt, kann man nur gratulieren - ihm gelangen Fotos mit Seltenheitswert.

Den Titel "Europäisches Storchendorf" trägt übrigens das Dorf Rühstädt in Brandenburg. Es beherbergt die größte Storchenkolonie Mitteleuropas, mehr als 30 Paare bauen hier jährlich ihre Nester, um dort ihre Eier auszubrüten.