Am Sonntagmorgen (8. Januar 2023) ereignete sich gegen 8.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8. Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch berichtet, dass zu diesem Zeitpunkt ein 24-jähriger Autofahrer auf der B8 von Langenfeld kommend auf dem Weg in Richtung Neustadt an der Aisch war.

Während seiner Fahrt kam der jungen Fahrer allerdings nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich sein Wagen und kam erst auf einem Dach liegend zum Stehen.

Auto überschlägt sich - Fahrer wohl eingeschlafen

Zum Glück war der 24-Jährige noch in der Lage, sich selbst aus seinem Fahrzeug zu befreien. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme haben sich laut Polizei konkrete Verdachtsmomente ergeben, dass der 24-Jährige während der Fahrt eingeschlafen war und darin die Ursache für den Unfall zu suchen ist. An seinem Wagen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.

Vorschaubild: © Daniel Karmann (dpa) Symbolbild