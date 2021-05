Am Freitagnachmittag (28. Mai 2021) ist die Besatzung eines Rettungswagens nach Oberscheinfeld im Kreis Neustadt an der Aisch gerufen worden. Dort hatte sich ein 30-Jähriger bei einem Sturz eine Verletzung im Gesicht zugezogen und musste behandelt werden.

Die Mutter des Verletzten hatte den Rettungsdienst gerufen. Der Mann wollte sich allerdings nicht helfen lassen, wehrte sich gegen die Sanitäter und trat einem von ihnen gegen das Schienbein, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

30-Jähriger verletzt Sanitäter bei Einsatz: Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet

Wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch am Sonntag (30. Mai 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, schafften es die Sanitäter erst mit Unterstützung durch die Polizei den 30-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neustadt zu bringen.

Nun wird gegen den Mann ein Strafverfahren - unter anderem wegen Körperverletzung - eingeleitet.