Oberrimbach vor 1 Stunde

Gewalttat

23-Jährige tot im Wald aufgefunden - Mordkommission ermittelt

In einem Waldstück im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim wurde eine leblose Frau gefunden. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Verbindung zum Tod ihres Ex-Freundes, der sich am Abend zuvor das Leben nahm.