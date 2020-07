Nach sommerlichem Wochenende - Kaltfront trifft Franken

Nach einem in vielen Teilen Bayerns sonnigen Wochenende startet die neue Woche in Franken kühler und teils regnerisch. In der Nacht auf Montag (5. Juli 2020) erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Kaltfront in Bayern. Auch der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs spricht in seinem neuesten Wetterbericht von einer Kaltfront mit Wolkenband. Es kann gelegentlich regnen.

Die Temperaturen sinken am Montag auf teilweise unter 20 Grad bei wolkig bis heiterem Wetter. Tagsüber bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen am Montag in der Region bei maximal 21 Grad.

Wechselhaftes Wetter zur Wochenmitte

Am Dienstag bleibt die Wetterlage ähnlich. Der Wetterochs aus Herzogenaurach prognostiziert ebenfalls Maxi-Werte von 21 Grad bei Sonne-Wolken-Mix. Der schwache Nordwestwind bringt weiterhin relativ kühle Luftmassen zu uns. Die Nächte sind am Dienstag und Mittwoch recht kühl mit Tiefstwerten von 8 Grad.

Am Mittwoch und Donnerstag wird es etwas wärmer. Vor allem im Süden Bayerns wird es sonnig und bleibt trocken. Im Norden hingegen sagen die Meteorologen Wolken und teils Regen voraus. Der Wetterochs teilt mit, dass "die Westströmung wieder an Fahrt aufnimmt", was bedeutet, dass es starke Böen Beaufort 6 geben kann. Der Regen wird wohl gering ausfallen - mit stärkeren Schauern oder gar Gewittern sei nicht zu rechnen. Die Höchsttemperaturen in der Wochenmitte liegen zwischen 24 und 27 Grad. Alle aktuellen Gewitter- oder Sturmwarnungen finden Sie jederzeit in unserem Unwetter-Ticker.

So geht es laut Stefan Ochs auch am kommenden Wochenende weiter.