Wörth am Main vor 15 Minuten

Schlangenfund

Landkreis Miltenberg: Königspython bei Schäferhundverein aufgefunden

Am Dienstagnachmittag (18.052021) wurde in Wörth am Main eine Königspython in der Nähe eines Schäferhundvereins gefunden. Der Besitzer wollte das Tier vermutlich entsorgen.