Zwei junge Männer haben am späten Montagnachmittag (31. 08. 2020) ein Sportboot am Mainufer in Wörth am Main entwendet. Wie die Polizeiinspektion Obernburg mitteilte, nahm der Besitzer des Bootes schwimmend die Verfolgung auf.

Da die beiden stark alkoholisierten Männer mit der Bedienung des Bootes überfordert waren, konnte der Bootsbesitzer die Männer nach etwa 200 Metern einholen.

Verfolgungsjagd auf dem Main - Diebe gestellt

Am Ufer hielt er die Täter fest bis die Polizei eintraf. Da einer der beiden Männer das Boot unter Einfluss von Alkohol auf dem Main führte, musste er im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Der andere der beiden Männer verhielt sich äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten vor Ort. Er wurde in Gewahrsam genommen, um seinen Rausch auszuschlafen.

Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa