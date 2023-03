Am Sonntag wurde die Polizei in Wörth a. Main wegen eines Streits gerufen. Ein Beteiligter war mit seinem Auto davon gefahren, konnte aber von der Polizei angehalten werden. Der Mann war stark betrunken und hatte keinen Führerschein.

Ein Anwohner hatte den Streit in der Bahnstraße gegen 16:00 Uhr gemeldet. Die Polizei erfuhr vor Ort, dass einer der Streitenden mit einem Auto davon gefahren war. Die Beamten trafen den 55-jährigen Mann schließlich in der Bahnhofstraße in einem BMW an. Ein Vortest ergab einen Alkoholwert von über einem Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Das Auto wurde an Ort und Stelle belassen, und eine Blutprobe wurde angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vorschaubild: © pixabay/StockSnap