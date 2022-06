Ein 21-jähriger Autofahrer aus Baden-Württemberg wurde am Samstag (04.06.2022) gegen 21.45 Uhr auf der B469 bei Wörth am Main (Landkreis Miltenberg) von der Polizei angehalten.

Da bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt worden waren, musste er sich laut Polizei einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Verkehrskontrolle auf der B469: Polizei findet Drogen und ein Messer im Auto

Weiterhin wurden im Fahrzeug geringe Mengen an Betäubungsmittel und ein Einhandmesser gefunden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab der Beschuldigte außerdem an, dass er die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet und an seinem Auto angebracht hatte. Für das Fahrzeug existierte zudem keine gültige Zulassung und keine Haftpflichtversicherung.

Zusätzlich bestand ein Fahrverbot für den Beschuldigten. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Weiterreise zum geplanten Campingurlaub musste er anderweitig fortsetzen.

