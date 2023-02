In Kleinheubach (Landkreis Miltenberg) lief eine große Suchaktion. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 64-Jährige seit Samstag (11. Februar 2022) vermisst. Möglicherweise befinde sie sich in einer hilflosen Lage, so die Ermittler. Nun hat die Suche ein tragisches Ende genommen.

Die Frau hatte am Nachmittag das Haus verlassen und wollte offenbar Nordic Walking betreiben. Nachdem sie bis zum späten Abend nicht zurückgekehrt war, meldet ihr Mann sie als vermisst. Die Miltenberger Polizei begann umgehend mit einer umfangreichen Suche nach der Frau.

Suchaktion beendet: Vermisste leblos aufgefunden

Neben Personensuchhunden war dabei auch ein Hubschrauber im Einsatz. Das BRK und die örtlichen Feuerwehren unterstützten die Beamten. Auch am Sonntag setzten die Einsatzkräfte die Suche fort. Im Laufe dessen wurde die 64-Jährige tot aufgefunden.

