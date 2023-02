In Kleinheubach (Landkreis Miltenberg) läuft aktuell eine Vermisstensuche. Wie die Polizei mitteilte, wird die 64-jährige Siglinde Bronnbauer seit Samstag (11. Februar 2022) vermisst. Möglicherweise befinde sie sich in einer hilflosen Lage, so die Ermittler.

Die Vermisste verließ gegen 17 Uhr ihr Haus, offenbar zum Nordic Walking. Nachdem sie bis zum späten Abend nicht zurückgekehrt war, meldet ihr Mann sie als vermisst. Die Miltenberger Polizei begann umgehend mit einer umfangreichen Suche nach der Frau. Neben Personensuchhunden war dabei auch ein Hubschrauber im Einsatz. Das BRK und die örtlichen Feuerwehren unterstützten die Beamten.

Frau im Kreis Miltenberg vermisst: Sie kehrte nicht vom Nordic Walking zurück

Bis in die Nacht dauerte die Suche an - bislang jedoch ohne Erfolg. Die Ermittler hoffen daher auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

bekleidet mit leuchtend roter Jacke, schwarzem Stirnband, Wanderschuhen und Jeans

führt blaue Nordic-Walking-Stöcke mit sich

Die Suche wird auch am Sonntag fortgesetzt. Zeugen, die hilfreiche Hinweise geben können oder die Vermisste gesehen haben, sollen sich bei der Polizei Miltenberg unter 09371/945-0 melden.