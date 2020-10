Ein 76-Jähriger ist am Mittwoch (28. Oktober 2020) im Kreis Miltenberg mit seinem Pedelec aus Wörth kommend in Richtung Schleuse unterwegs gewesen. Er kam mit seinem E-Dreirad vom Radweg ab und rutschte eine steile Böschung in den Graben hinunter.

Weil die Böschung so rutschig war, konnte er selbst nicht mehr nach oben gelangen. Der 76-Jährige musste schließlich von Helfern der Feuerwehr mittels Kran aus dem Graben gerettet werden. Der Mann war glücklicherweise unverletzt, kam allerdings vorsorglich ins Krankenhaus. Das berichtet die Polizeiinspektion Obernburg in einer Pressemitteilung.