Ein Fußgänger ist in Erlenbach im Landkreis Miltenberg von einer Autofahrerin erfasst und schwer verletzt worden. Die 57 Jahre alte Autofahrerin habe das Rotlicht einer Ampel ignoriert, als ein 88-Jähriger an einer Fußgängerampel bei Grün über die Straße ging, teilte die Polizei am Samstag (31. Oktober 2020) mit. Der Mann wurde frontal angefahren und kam nach dem Unfall am Freitag (30. Oktober 2020) mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.