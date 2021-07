Ein tödlicher Unfall an einer Bahnstrecke hat sich am Freitag in Unterfranken ereignet. Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilt, kam es an dem Bahnübergang Miltenberg - Schneeberg zu dem Unglück.

Laut ersten Informationen ist ein Fahrradfahrer beteiligt. Die Bahnstrecke ist aktuell gesperrt. Der Unfall soll sich gegen 14 Uhr ereignet haben.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.