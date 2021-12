Weil er seine Haustiere loswerden wollte, hat ein bisher unbekannter Täter vier Kaninchen an einer Haltebucht in Unterfranken etwa zweieinhalb Meter weit in die Tiefe geworfen. Nicht alle Tiere überlebten den Sturz.

Die "entsorgten" Kaninchen wurden in Dorfprozelten im Landkreis Miltenberg gefunden, wie die Polizei am Donnerstag (23. Dezember 2021) mitteilte. Als sie auf dem harten, steinigen Untergrund aufkamen, starben zwei der jungen Tiere. Die beiden anderen Kaninchen konnten am Sonntag (19. Dezember) gerettet und in ein Tierheim gebracht werden.