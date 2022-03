Ein Spaziergänger verhinderte am Mittwoch (02.03.2022) gegen 14.30 Uhr in Sulzbach (Landkreis Miltenberg) vermutlich Schlimmeres, als er Rauch aus einem Fenster in der Mühlstraße dringen sah.

Er verständigte den Hauseigentümer, welcher sofort erste Maßnahmen ergriff. Bei seinen Mietern wurde der Hauseigentümer fündig und konnte den Grund für den Rauch feststellen.

Hauseigentümer rettet Mieter vor Feuer - sie waren zu betrunken

In der Küche hatte Essen auf dem Herd Feuer gefangen und war bereits dabei, sich auf die Kücheneinrichtung auszubreiten. Der Hauseigentümer konnte den Brand mit einer Decke löschen, noch bevor die hinzugerufene Feuerwehr eintraf. Die beiden Mieter hatten von der Sache nichts mitbekommen, da sie "stark alkoholisiert waren", wie die Polizei Obernburg berichtet.

Deshalb musste der Hauseigentümer auch beide Personen nach draußen in Sicherheit bringen. Da die Wohnung nach Auskunft der Feuerwehr vorübergehend unbewohnbar wurde, mussten die beiden Betroffenen die Nacht auswärts verbringen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Der misslungene Kochversuch hat für die Köchin nun zur Folge, dass gegen sie eine Anzeige verfasst wird.

Vorschaubild: © Ronald Rinklef (Symbolbild)