Am Samstagabend (11. Juni 2022) wurde der Polizei in Obernburg durch einen Bürger telefonisch mitgeteilt, dass sich mehrere Personen auf dem Gelände des Waldkindergartens in Sulzbach am Main feiern und laute Musik hören würden. Vor Ort konnten durch zwei Streifen insgesamt vier, stark alkoholisierte Männer im Alter zwischen 24 und 41 Jahren angetroffen werden.

Wie die zuständige Polizeiinspektion Obernburg am Sonntag in ihrem Pressebericht schreibt, hatten diese das komplette Gelände des Kindergartens mit Flaschen, Becher, Grillgut usw. vermüllt. Die Männer zeigten sich leicht aggressiv und uneinsichtig. Nachdem sie auf Weisung ihren Unrat etwas zu Seite geräumt hatten, wurde allen ein Platzverweis ausgesprochen. Der 41-jährige des Quartetts war so stark alkoholisiert, dass er sich nicht mehr selbst auf den Beinen halten konnte und zur Ausnüchterung über Nacht in Schutzgewahrsam genommen werden musste.

Waldkindergarten bei Sulzbach am Main: Alkoholisierte Männer verwüsten Gelände beim Grillen - Rathaus stellt Rechnung

Der Markt Sulzbach am Main wurde informiert und kümmerte sich um eine zeitnahe Müllbeseitigung. Diese wird den Männern später definitiv in Rechnung gestellt werden. Ob die vier neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige eventuell noch ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erwartet, wird noch in Absprache mit dem Rathaus Sulzbach am Main geklärt.