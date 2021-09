In Unterfranken ist ein amtsbekannter Drogenkonsument in einer Nacht zum Doppeltäter geworden. Der junge Täter hatte innerhalb kürzester Zeit einen Jugendlichen und einen 26-Jährigen in eine Schlägerei verwickelt.

Am Mittwochabend (22. September 2021) ist ein Jugendlicher in Elsenfeld von einem augenscheinlich alkoholisierten Mann attackiert worden. Wie der 17-Jährige berichtet, sei der Täter grundlos auf ihn losgegangen, hat ihn geschlagen und zu Boden geworfen. Dabei zog sich das Opfer leichte Prellungen zu. Die alarmierte Streife traf den amtsbekannten Täter noch vor Ort an und verwies ihn des Platzes.

Zwei Angriffe in einer Nacht: Alkoholisierter randaliert weiter

Doch die polizeilichen Maßnahmen zeigten nicht die gewünschte Wirkung. Gegen 20.30 Uhr ging ein weiterer Anruf bei der Polizei ein. In der Mainstraße in Obernburg war es zu einer erneuten Auseinandersetzung gekommen. Auch hier wurde das 26-jährige Opfer aus Erlenbach grundlos angegriffen und mit einem Faustschlag niedergestreckt. Wie die Polizei berichtet, habe der Täter beim Eintreffen der Streife noch auf den am Boden liegenden 26-Jährigen eingetreten, bevor er sich aus dem Staub machte.

Bei der Befragung stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Schläger erneut um den bereits bekannten Täter aus Elsenfeld handeln muss. Nach einer zunächst erfolglosen Fahndung gelang es der Polizei doch noch, den alkoholisierten Mann festzunehmen. Gegen 21 Uhr wurde er im Bahnhofsbereich aufgespürt, festgenommen und in eine Haftzelle gebracht, wo er ausnüchtern sollte.

Der zu Boden geschlagene 26-Jährige wurde von den Helfern des BRK ins Erlenbacher Klinikum gebracht.