Obernburg am Main vor 59 Minuten

Polizeieinsatz

19-Jähriger schlägt 40-Jährigen und bedroht Polizisten

In Obernburg am Main hat ein 19-Jähriger vor einem Lokal randaliert. Während einer Auseinandersetzung hat er einen 40-Jährigen geschlagen. Anschließend randalierte er in der Stadt und bedrohte die Polizisten.