Seit Samstagnachmittag wird ein 63-jähriger Mann vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Suchmaßnahmen der Miltenberger Polizei laufen aktuell auf Hochtouren. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Die Polizei Unterfranken teilte dies mit.

Der 63-jährige Michael Regh ist am Samstag, gegen 13 Uhr, mit seinem Hund, einem braun-weißen Australian Shepherd, vom örtlichen Grillplatz zu einem Spaziergang aufgebrochen und seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Es ist davon auszugehen, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Miltenberger Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst suchen aktuell in dem Waldgebiet im Bereich des Dachsberg nach Herrn Regh. Hierbei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Herr Regh kann wie folgt beschrieben werden:

Graue Haare

Brille

Bekleidet mit dunkler Jeans, dunkelblauer Softshelljacke und grau-braunen Schuhen

Zeugen, die Hinweise geben können oder den Vermissten gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.