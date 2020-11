Am Mittwochvormittag (11. November 2020) ist eine Kuh von einem Schlachthof in Miltenberg entlaufen. Gesehen wurde das Tier erstmals in der Nähe eines Papierwerks auf der Straße, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet.

Anschließend lief die Kuh weiter über das Gelände der Tierhilfe und weiter in Richtung Radweg am Main. Sie durchquerte einige Gärten, lief weiter über die Mainbrücke am Landratsamt, ging dann ins Wasser, um durch den Fluss in Richtung Hafen zu schwimmen.

Kuh durchquert Gärten und Fluss: Polizei muss eingreifen

Nachdem sie über Bahngleise in Richtung Bahnhof Miltenberg weiter geflohen war, blieb sie in der Nähe eines Schulgeländes stehen. Da das Tier bis dato schon höhere Sachschäden angerichtet hatte, unter massivem Stress stand und so eine Gefahr von ihr ausging, hatte die Polizei keine andere Wahl, als die Kuh zu erschießen. Die Fachkräfte des Schlachthofes gaben dazu vorab ihre Zustimmung.

Aufgrund des Einsatzes kam es in Miltenberg zu punktuellen Verkehrsbehinderungen. Wer weitere Schäden feststellt, die durch die entlaufene Kuh verursacht worden sein könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/9450 mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen.